Україна та Росія мають до кінця року домовитися щодо ціни на газ - Янукович

Україна та Росія досягнуть домовленості щодо ціни на газ до кінця 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав під час спілкування з колективом ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш».

«Це питання сьогодні є дуже важливим. Ми ведемо переговори. Сподіваюсь, що в цьому році ми домовимося», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що підписані у 2009 році газові угоди стали для України «кабальними». «Ціна повинна бути справедливою», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.