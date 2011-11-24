Міненерговугілля затвердило дорожню карту корпоратизації НЕК «Укренерго»

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України схвалило дорожню карту корпоратизації національного оператора Об`єднаної енергосистеми України НЕК «Укренерго», згідно з якою компанію планується акціонувати до кінця 2012 року.

Про це УНІАН повідомило високопоставлене джерело у міністерстві.

«Минулого тижня було затверджено дорожню карту корпоратизації “Укренерго”. За планом, компанія буде акціонована до кінця 2012 року», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, дорожня карта передбачає виконання низки заходів, пов`язаних з корпоратизацією, у тому числі й внесення до Верховної Ради законопроекту про виключення «Укренерго» з переліку державних підприємств, що не підлягають корпоратизації.

Співрозмовник зазначив, що після акціонування 100% акцій держави в НЕК залишаться у власності держави. Він також наголосив, що метою зміни форми власності НЕК «Укренерго» є спрощення процедур залучення кредитних коштів на реконструкцію і розвиток магістральних мереж ОЕС України.

«Для міжнародних кредиторів важливо мати справу із структурою, яка б за своїм структурно-організаційним устроєм відповідала б світовим ринковим вимогам. Форма акціонерного товариства надає ширші можливості контролю над діяльністю компанії і підвищує її прозорість", - зазначив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, у лютому 2008 року при підписанні кредитної угоди про виділення «Укренерго» кредиту в 150 млн. євро на будівництво ВЛ 750 кВ «Рівненська АЕС – ПС «Київська» Європейський банк реконструкції та розвитку рекомендував компанії розглянути можливість корпоратизації. При цьому «Укренерго» у рамках кредитної угоди зобов`язалася залучити консультанта для вивчення доцільності корпоратизації. У лютому 2010 року "Укренерго" залучило як консультанта з реалізації проекту з розробки програми корпоратизації компанію Mercados Energy Markets International (Іспанія), яка спільно з представниками оператора розробила проект відповідної дорожньої карти.

Довідка УНІАН. "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію об`єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, знаходиться у підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.