Фонд державного майна України (ФДМУ) відмовився від прямої трансляції по УТ-1 приватизаційного конкурсу щодо "Західенерго".

Про це повідомила УНІАН керівник прес-служби ФДМУ Ніна ЯВОРСЬКА.

Водночас, за її словами, кожен охочий зможе побачити пряму інтернет-трансляцію торгів, зайшовши на сайт Фонду.

"Це нові технології, торги зможуть побачити всі, хто захоче зайти на наш сайт", - зазначила Н.ЯВОРСЬКА.

Відповідаючи на питання журналіста, чим викликано таке рішення, Н.ЯВОРСЬКА повідомила, що дане рішення ухвалене, зокрема, і з метою економії бюджетних коштів.

Керівник прес-служби також поки що відмовилася уточнити, чи розповсюджуватиметься рішення про відмову від прямого ефіру на УТ-1 на інші приватизаційні конкурси.

Нагадаємо, раніше УТ-1 здійснював пряму трансляцію найбільш знакових приватизаційних конкурсів, зокрема, з продажу "Криворіжсталі", "Луганськтепловозу" і "Одеського припортового заводу".

Як повідомляв УНІАН, у конкурсі з продажу 45,103% держпакета акцій ПАТ «Західенерго», який відбудеться завтра, 25 листопада, візьме участь лише один учасник - компанія ДПЕК, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), яка належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ.