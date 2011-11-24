Нової російсько-української "газової війни" не буде - Міллер

Москва . Голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР не бачить підстав для нової "газової війни" з Україною.

Про це він сказав сьогодні журналістам в Петрозаводську, передає РІА «Новости».

"У нас є чинний контракт з Україною щодо поставок газу і на транзит, він виконується, і Україна буде цей контракт виконувати", - заявив О.МІЛЛЕР.

Відповідаючи на запитання, чи не виникне нової "газової війни", голова "Газпрому" сказав: "Її не може бути, тому що чинний контракт на 2011-2012 роки". За його оцінкою, зараз "не та ситуація (як була з припиненням поставок газу), коли не було контракту".

"Україна, знаєте, яким чином поводилася (тоді) і позиціонувала, а зараз є контракт, його всі виконуватимуть", - зазначив О.МІЛЛЕР.

Водночас О.МІЛЛЕР підтвердив, що завтра у Москві планується підписати пакет документів з Білоруссю. Зокрема, буде підписано документ про купівлю російським газовим холдингом ще 50% "Белтрансгазу".

"Завтра 100% заберемо "Белтрансгаз", - заявив О.МІЛЛЕР.