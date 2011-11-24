Ernst&Young включив Україну до рейтингу країн, привабливих для «зелених» інвестицій

Україна вперше ввійшла до рейтингу компанії Ernst&Young, який щокварталу розраховує індекси інвестиційної привабливості країн для розвитку енергетики на поновлюваних джерелах (Renewable Energy Country Attractiveness Index).

Про це повідомляється на сайті компанії.

Згідно з дослідженням, Україна зайняла 32-у позицію серед ТОП-40 країн світу, де умови для інвестицій у цю галузь вважаються найкращими.

Експерти відзначили, що Україна має в своєму розпорядженні значний потенціал із реалізації проектів у сфері поновлюваної енергетики, зокрема, у сфері вітроенергетики. Також експерти вказали, що Україна заявила про нарощування поновлюваних джерел у енергобалансі країни до 19% до 2030 року. Водночас, експерти відзначили складність проходження дозвільних процедур для потенційних інвесторів, а також проблеми, пов`язані з підключенням об`єктів альтернативної електроенергетики до енергосистеми країни.

Згідно з рейтингом, Китай, що зайняв перше місце ще в серпні 2010 року, зберіг свої позиції. За ним слідують США, Німеччина, Індія, Італія та Бразилія. Вперше, окрім України, до індексу були включені Угорщина, Ізраїль, Туніс та Аргентина. Експерти відзначають зростання конкуренції й дедалі більше зростання державної підтримки в цьому секторі в країнах, що розвиваються. Приміром, цього року «зелений тариф» ввела навіть африканська Ботсвана.

«Революція триває. Тоді як політики намагаються запобігти рецесії, посилюючи державну політику в багатьох великих економіках, демографічні зміни й бурхливий економічний розвиток у країнах, що розвиваються, наразі є рушійною силою інвестицій у поновлювану енергетику. Хоча розвинені країни як і раніше зосереджені на уповільненні попиту та скороченні витрат, ненаситне жадання енергії пробігає по ринках, що швидко зростають», - зазначають автори дослідження. За їхніми словами, 15 ринків, що розвиваються, було додано до рейтингу за останні 2 роки.