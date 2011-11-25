ФДМУ планує завершити угоду з продажу «Західенерго» на початку наступного року

Угода про продажу 45,103% держпакету акцій компанії "Західенерго", швидше за все, буде завершена на початку наступного року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України.

Як зазначили у прес-службі, після отримання офіційної згоди єдиного учасника конкурсу - DTEK Holdings Limited, ФДМУ оголосить конкурс на незалежного оцінювача 45,103% акцій "Західенерго", який у свою чергу повинен буде провести незалежну оцінку держпакету, котрий реалізовується.

Як повідомляв УНІАН, єдиний учасник сьогоднішнього конкурсу з продажу 45,103% держпакету акцій "Західенерго" - DTEK Holdings Limited запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше від початкової ціни пакету.

Як сказав представник ФДМУ, в ході торгів, оскільки в торгах брав участь всього один учасник, ФДМУ відповідно до законодавства прийняв рішення провести незалежну оцінку держпакету акцій, після чого запропонувати компанії-учасникові придбати цей пакет за ціною оцінки.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакети акцій енергогенеруючої компанії "Західенерго" і 25% акцій "Київенерго". Приватизаційний конкурс з "Західенерго" відбувся сьогодні, 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій "Західенерго" склала 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс надійшла всього одна заявка - від компанії ДТЕК.

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату АХМЕТОВУ.

Сегмент генерації представлений ТОВ "Східенерго", а також асоційованими компаніями ПАТ "Дніпроенерго", де ДТЕК належить 47,55% акцій, і ПАТ "Західенерго", у якому ДТЕК спільно з афільованими компаніями володіє 25,06% акцій.