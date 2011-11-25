Роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень не змінилися - експерти
12:54, 25 листопада 2011Енергетика
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З 18 по 25 листопада середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти не змінилися.
Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).
За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 18 по 25 листопада середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти такі:
бензин А-80 - збереглися на рівні 9,65 грн./літр;
бензин А-92 - збереглися на рівні 10,06 грн./літр;
бензин А-95 - збереглися на рівні 10,30 грн./літр;
дизельне паливо - збереглися на рівні 9,72 грн./літр.
Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.
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