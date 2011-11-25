Роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень не змінилися - експерти

З 18 по 25 листопада середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти не змінилися.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 18 по 25 листопада середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти такі:

бензин А-80 - збереглися на рівні 9,65 грн./літр;

бензин А-92 - збереглися на рівні 10,06 грн./літр;

бензин А-95 - збереглися на рівні 10,30 грн./літр;

дизельне паливо - збереглися на рівні 9,72 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.