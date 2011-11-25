У кількох районах Києва у будинках вбудовані котельні замінять на модульні

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження про виконання робіт з реконструкції систем теплопостачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих котелень на модульні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, замовником відповідних робіт, які тривають у рамках Програми соціально-економічного розвитку Києва, визначено Головне управління енергетики, енергоефективності і енергозбереження.

Згідно з документом, системи теплопостачання відновлять для споживачів від котелень на вул. Львівській, 25 і житлових будинків за адресами: вул. Добрий шлях, 64, вул. Кудрявська 12 і 27-29, Кудрявський спуск, 2, вул. Новопільська, 69, просп. Відрадний, 73 і просп. Броварський, 93.

У прес-службі нагадали, що модернізація системи теплозабезпечення і енергоефективності Києва проходить у рамках проекту "Реформа міського теплозабезпечення в Україні".

Як зазначав О.ПОПОВ, здійснення послуг з теплопостачання житлового сектора, шкіл, дитячих садів, лікарень та інших об`єктів соціального призначення відбуватиметься також з використанням енергозбережних технологій, що є одним з пріоритетів Стратегії розвитку Києва до 2025 року.