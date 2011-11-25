На Прикарпатті реалізація бензину збільшилася на 0,9%, дизпалива – на 5,5%

На Прикарпатті у жовтні реалізація бензину збільшилася на 0,9%. Дизельного палива – на 5.5%. Як повідомили сьогодні УНІАН в головному управлінні статистики в Івано-Франківській області у жовтні 2011 року суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) через мережу АЗС області реалізовано 7,1 тис. т автомобільного бензину, що більше на 0,9%, ніж у вересні п.р., і менше на 13,0% – ніж у жовтні 2010 року. Реалізація дизельного пального за жовтень 2011 року склала 5,8 тис.т і збільшилась порівняно з попереднім місяцем п.р. на 5,5%, а порівняно з відповідним місяцем минулого року зменшилась на 8,8%. Крім того, у жовтні п.р. через мережу автозаправних станцій населенню реалізовано 147,7 т стисненого та 388,9 т скрапленого газу для автомобілів.

Роздрібний товарооборот від продажу світлих нафтопродуктів та газу у жовтні 2011 року склав у фактичних цінах 168,3 млн.грн., де 56,7% припадало на бензин, 39,7% – на дизельне паливо, 3,6% – на стиснений та скраплений газ для автомобілів.

Станом на 1 листопада 2011 року запаси бензину, дизельного пального та скрапленого газу для автомобілів на АЗС складали 3045,2 т, 1572,5 т та 182,0 т, відповідно.