Ціна газу для України зросте до 485 доларів

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО прогнозує збільшення ціни на природний газ, який поставляють в Україну, у І кварталі 2012 р. до 485 дол. за тис. куб. м.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу "Фокус".

"Ми вже знаємо, що в першому кварталі ціна буде не 435 дол., а 485 дол. Це пов`язано з тим, що за чинною угодою, яка нас не влаштовує, ціна залежить від вартості нафти, а нафта дорожчає", - сказав С. ТІГІПКО.

При цьому він висловив надію, що українським парламентарям вдасться домовитися про зниження ціни на газ, який поставляється в Україну.

"Я упевнений в позитивному результаті цих переговорів. Якщо ж президент і прем`єр не зможуть домовитися з Росією, це буде дуже погано", - додав він.

Також віце-прем`єр-міністр зазначив, що "якщо вдасться знизити вартість газу, це буде величезна перемога, дуже важлива для населення. Адже чому ми настільки незговірливі з МВФ? Тому що, якщо ми виконаємо їх вимоги, це ударить по середньому класу. Для 10 млн. людей, які не мають пільг, комунальні платежі виростуть на 32-33%".

Довідка УНІАН. ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об`єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року складала близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ - 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ - 354 дол. за тис. куб. м, у IV - близько 400 дол. за тис. куб.м.