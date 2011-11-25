Ціна російського газу для Білорусі становитиме 164 дол. за тис. куб. - Путін

Москва . Ціна російського газу для Білорусі в I кварталі 2012 року становитиме 164 дол. за 1 тис. куб.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це сказав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сьогодні на засіданні президії уряду РФ.

«При середній ціні близько 400 дол. для Європи, Білорусь платитиме в першому кварталі 164 дол. за тисячу кубів. Це серйозна знижка, яка дозволить залишити в білоруській економіці не менш як 2 млрд. дол.», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, Білорусь одержить так звану інтеграційну знижку і до 2014 року вийде на рівнодохідні ціни.

В.ПУТІН також нагадав, що сторони домовилися, що «Газпром» придбає у власність всі 100% «Білтрансгазу».

Він відзначив, що Росія і Білорусь домовилися про реструктуризацію білоруської заборгованості за постачання російського газу в 2011 році. В.ПУТІН повідомив, що зараз Білорусь платить 244 дол. за тисячу кубів.

«Ми домовилися з білоруським керівництвом, що через непросту ситуацію в білоруській економіці ми реструктуруємо платежі наступного року», - сказав він.

В.ПУТІН підтвердив, що відповідні документи в галузі газової співпраці будуть підписані у п`ятницю.

«Це дуже важливе питання, яке врегулює наші відносини з Білоруссю на роки вперед і дозволить забезпечити безумовний транзит через білоруську територію наших енергоносіїв споживачам у Західній Європі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, діючий контракт «Газпрому» і «Білтрансгазу» на постачання і транзит газу завершується 31 грудня 2011 року.

У третьому кварталі ц.р. російський газ для Білорусі коштує 279,16 долара за тисячу кубометрів проти 245 доларів у другому кварталі.

У серпні 2011 року прем`єр-міністр РФ В.ПУТІН доручив Міненерго і «Газпрому» визначити величину знижувального коефіцієнта ціни на газ для Білорусі з 2012 року. За словами глави російського уряду, введення "інтеграційного" коефіцієнта обумовлене інтеграцією в рамках Митного союзу і пов`язане з питанням придбання «Газпромом» другої половини «Білтрансгазу».

7 жовтня цього року Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що для учасників Єдиного економічного простору потрібні рівні умови господарювання, а не знижувальні інтеграційні коефіцієнти.