Чергова асамблея країн - донорів чорнобильських проектів відбудеться 15 грудня

Чергова асамблея країн - донорів фонду «Укриття» і Рахунку ядерної безпеки відбудеться в Лондоні 15 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Владимир ХОЛОША.

За його словами, на засіданні представники країн-донорів обговорять поточні питання, пов`язані з реалізацією чорнобильських проектів, зокрема, питання наповнення фондів додатковими коштами, задекларованими учасниками в рамках квітневої асамблеї, що проходила в Україні. В.ХОЛОША нагадав, що донори задекларували виділення додатково 740 млн. євро на будівництво нового безпечного конфайнмента.

В.ХОЛОША повідомив, що на грудневій асамблеї донорам буде надано також звіт про проходження процедури узгодження т.з. ліцензійного пакета №5, який остаточно схвалено міжвідомчою групою при ДП «Укрдержбудекспертиза» 14 листопада.

Крім того, буде надано звіт про виконання підготовчих робіт на майданчику будівництва НБК.

Нагадаємо, ліцензійний пакет ЛП-5 є першою частиною робочого проекту першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об`єкту «Укриття», який включає Арку НБК, фундаменти Арки, обшивку, систему основних кранів, структурні елементи.