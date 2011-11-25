«Газпром» розповів про ціну газу для Білорусі та ставку транзиту

Москва . Ціна російського газу для Білорусі в 2012 році становитиме 165,6 дол. за 1 тис. куб., тариф на транспортування 1 000 куб. м газу - 2 дол. на 100 км.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

«Відповідно до контракту на постачання, ціна газу для Білорусі в 2012 році становитиме 165,6 дол. за 1000 куб. м», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що в 2013-2014 роках ціни розраховуватимуться за формулою. Її основними складовими стануть ціна газу для споживачів Ямало-Ненецького автономного округу (встановлюється Федеральною службою за тарифами РФ), вартість транспортування газу від місць видобутку в ЯНАО до кордону Росії та Білорусі, вартість зберігання газу в підземних сховищах на території РФ, величина витрат «Газпрому» з реалізації газу. Також передбачається індексація складових формули ціни на величину інфляції.

У 2012 році Білорусь придбає у «Газпрому» 22,5 млрд. куб. м газу, в 2013 і 2014 роках - по 23 млрд. куб. м, при цьому контракт передбачає можливість коригування обсягів.

Окрім цього, згідно із контрактом на транспортування газу через територію Республіки Білорусь, тариф на транспортування 1 тис. куб. м газу газопроводами ВАТ «Білтрансгаз» становитиме 2 дол. на 100 км, у 2013-2014 роках щомісячно розраховуватиметься за формулою. Тариф на транспортування газу по білоруській ділянці газопроводу «Ямал - Європа» щомісячно розраховуватиметься за формулою впродовж всього терміну дії контракту.

Також повідомляється, що мінімальний рівень націнки на газ, що реалізується «Білтрансгазом» споживачам Білорусі, з 1 січня 2012 року становитиме 15,95 дол. за 1 тис. куб. м, з 2013 по 2031 роки коригуватиметься на величину інфляції.

З 1 січня 2032 року рівень мінімальної націнки регулюватиметься уповноваженим органом Республіки Білорусь відповідно до білоруського законодавства. При цьому, націнка не зможе бути нижче за рівень, що компенсує витрати та інвестиції ВАТ «Білтрансгаз», включаючи економічно обгрунтовану норму прибутку, і в будь-якому разу буде не нижче за 11,09 дол. за 1000 куб. м.

Як повідомляв УНІАН, до 31 грудня 2011 року включно умови постачання російського газу до Білорусі та транспортування газу її територією визначаються контрактом на постачання і транзит газу в 2007-2011 роках між ВАТ «Газпром» і ВАТ «Білтрансгаз». Згідно з документом, ціна газу для Білорусі визначається за формулою (що відповідає формулі ціни при постачанні російського газу до Європи). У 2008-2010 роках до ціни застосовувалися знижувальні коефіцієнти (0,67, 0,7 і 0,9, відповідно).