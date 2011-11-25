Росія надасть Білорусі 10 млрд. дол. кредиту на 15 років для будівництва АЕС

Москва. Росія надасть Білорусі кредит у розмірі 10 млрд. дол. на 15 років для будівництва АЕС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на засіданні президії уряду РФ сказав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

«Ми домовилися, і сьогодні будуть підписані відповідні документи про надання Білорусі російського кредиту в обсязі до 10 млрд. дол. з використанням цього кредиту протягом 10 років і з погашенням протягом 15 років», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що відповідно до російського законодавства і процедур президія уряду має під час засідання схвалити документи до підписання з білоруською стороною.

«Якщо є якісь зауваження, пропозиції стосовно цих документів, ще не пізно їх внести і узгодити з білоруськими партнерами», - сказав він.

За його словами, на корпоративному рівні і на рівні відповідних відомств ці питання ретельно опрацьовані.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня ЗАТ «Атомстройекспорт» (ЗАТ АСЕ, компанія Держкорпорації «Росатом») і ДУ «Дирекція будівництва атомної електростанції» (Республіка Білорусь) підписали Контрактну угоду про спорудження енергоблоків №1 і №2 АЕС на території Білорусі. Відповідно до документа, введення першого блоку АЕС відбудеться в 2017 році, другого – в 2018 році. У документі також визначені основні зобов`язання сторін щодо спорудження АЕС, вартість будівництва, умови платежів тощо. Контрактна угода є попереднім договором, а всі його положення будуть розгорнуті в генеральному контракті, який планується підписати на початку наступного року.