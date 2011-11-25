На шахтах Донецької області загинули два гірники

На вугільних підприємствах Донецької області - на шахтах «Краснолиманська» і «Росія» загинули два гірники.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Так, на шахті «Краснолиманська» загинув машиніст гірничовиймальних машин, 1971 року народження – співробітник ТОВ «Краснолиманське» (організації, що займається видобутком вугілля на шахті на правах оренди). При заміні нижньої ріжучої частини виймального комбайна УКД-200 в 3-й північній лаві пласта М2/4 на верхньому сполученні з нею шахтар був затягнутий під виконавчий орган комбайна. Врятувати людину не вдалося, від одержаних травм машиніст помер на місці.

Ще одна трагедія сталася на шахті «Росія» державного підприємства «Селідоввугілля».

Там у 4-ту зміну старший гірничий майстер ділянки №4 видав наряд трьом шахтарям на підривання грунту і відновлення захищаючого запобіжного бар`єру на 2-му південному вентиляційному штреку південного ухилу 2-го ступеня пласта L1.

При установленні запобіжного бар`єру обірвалося кріплення і бар`єром травмувало машиніста гірничовиймальних машин, 1963 року народження. Гірник одержав серйозні травми голови. Товариші оперативно вивезли його на поверхню, шахтаря доставили до Новогродовської центральної міської лікарні. Медики долали всіх зусиль для порятунку людини, але, на жаль, безрезультатно, і гірник помер у лікарні.

На підприємствах створені комісії спеціального розслідування, які з`ясовують точні обставини подій, говориться в повідомленні.