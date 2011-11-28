«Північний потік» не вплине на статус України як транзитної держави - експерти

Газопровід "Північний потік" не вплине на статус України як транзитної держави.

Таку думку висловили експерти у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна "Північний потік в контексті європейського енергетичного ринку" повідомили УНІАН в Інституті.

Так, експерт з питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ назвав цей проект політичним успіхом Росії. "Передусім, "Північний потік" - це політичний успіх Росії, тому що Росія безпосередньо виходить на Європу, сподіваючись через труби впливати на європейську політику зсередини. Хоча в масштабній перспективі Росію, яка прив'яжеться до Європи і до європейського ринку, Європа змусить міняти ціни так, як їй вигідно. Я не думаю, що Росія виграє на цьому потоці коли-небудь. Але зараз поки що це успіх", - вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

У той же час експерт упевнений, що на статус України як транзитної держави "Північний потік" не сильно вплине, тому що він розрахований на іншу ресурсну базу. Зокрема, на ту базу, яка мала бути розроблена - це Штокманівське і сусідні родовища, з яких газ економічно не зовсім вигідно качати через Україну. "Але в найближчій перспективі, оскільки названі російські родовища не встигли розробити, то, очевидно, буде перерозподіл потоків на території Росії, і з України будуть частково потоки зняті, напевно, і з Польщі теж, і усе буде спрямовано на логічне наповнення "Північного потоку". Справа в тому, що в проекті "Північний потік" багато компаній стимулюватимуть російську сторону заповнювати трубу, щоб відбити свої гроші. І тому на деякий час, ще раз повторюю, поки не будуть розроблені ось ці північні родовища, Україна, звичайно, буде у збитку. Але багато експертів оцінюють, що через декілька років споживання газу в Європі все ж зросте. Тому, я думаю, якщо будуть розроблені ті родовища, які я назвав, то Україна не сильно постраждає", - зробив висновок експерт.

З думкою колеги про те, що Україна не втратить своїх позицій газотранспортної держави, згоден і екс-міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН. "Поки що ні. Це у разі, якщо Росія відмовиться взагалі транспортувати, тобто, не взагалі, а якусь частину просто переведе з труби української на трубу "Північного потоку". Хоча виникає питання економіки такого транспортування. Із запуском "Північного потоку" Україна залишається країною, яка забезпечує транзит газу до Європи, але у Росії з'являється ще один, окрім Білорусі, шлях доставки енергоносіїв в Європу", - зазначив він.

При цьому, сказав Ю.ПРОДАН, усе залежить від того, якої кількості газу потребуватиме Європа. Він нагадав, що Німеччина відмовилася від будівництва і розвитку атомної енергетики, і, звичайно, основне заміщення атомної енергетики здійснюватиметься через газ. "Тому можливе зростання, і, наскільки мені відомо, про це говорить і російська сторона, що зростатиме споживання газу Європою і істотне зменшення на 2012 рік не передбачається - немає інформації", - заявив експерт, додавши, що доцільність "Північного потоку" для Європи може аргументувати тільки сам Євросоюз.

"Потрібно запитати ЄС, тому що ЄС підтримав будівництво "Північного потоку", незважаючи на його дорожнечу і всі ті проблеми екологічні, які виникали. Але це вже домовленості з Росією - яким чином домовлявся ЄС про будівництво такого потоку, тому що було б абсолютно логічно розстроювати українську ГТС. Свого часу був створений газотранспортний консорціум, але з російського його не підтримали, і залишилося усе на рівні початку проектування певних ділянок, які розширюють можливості української ГТС", - пошкодував Ю.ПРОДАН.