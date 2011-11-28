«Газпром» перерахує Білорусі 2,5 млрд. доларів за акції "Бєлтрансгазу"

Мінськ. ВАТ "Газпром" перерахує Білорусі 2,5 млрд. дол. за 50% акцій ВАТ "Бєлтрансгаз" впродовж 15 робочих днів з часу підписання договору про купівлю-продаж.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомили в Державному комітеті з майна Білорусі.

Цей термін передбачений договором купівлі-продажу 50% акцій ВАТ "Бєлтрансгаз", який підписали 25 листопада в Москві.

"Схема надходження грошей така, як і в минулі рази, коли "Бєлтрансгаз" продавав акції частками по 12,5%. Кошти від продажу повинні надійти на рахунок Міністерства фінансів в Національному банку Білорусі", - заявили у Держкоммайна.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до договору купівлі-продажу 50% акцій ВАТ "Бєлтрансгаз" "Газпром" заплатить за акції 2,5 млрд. дол. і стане власником 100% цього підприємства.

Нагадаємо, що в травні 2007 року ВАТ "Газпром" і Державний комітет з майна Білорусі підписали договір купівлі-продажу 50% акцій ВАТ "Бєлтрансгаз" за 2,5 млрд. дол. "Газпром" щорічно перераховував по 625 млн. дол. і збільшував свою частку в "Бєлтрансгазі" щорічно на 12,5%. У 2010 році угода була завершена.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система Білорусі, експлуатована ВАТ "Бєлтрансгаз", включає 7 490 км газопроводів, 5 лінійних компресорних станцій (КС), 3 підземні сховища газу (ПСГ), 233 газорозподільних станції (ГРС), 26 автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), 7 газовимірювальних станцій (ГВС).

ВАТ "Бєлтрансгаз" забезпечує газопостачання споживачів Білорусі і бере участь в міжнародній системі транспортування газу. По магістральних трубопроводах, що проходять територією Білорусі, здійснюються транзитні постачання російського природного газу в Калінінградську область, Литву, Україну, Польщу. Річний транзит газу по мережах "Бєлтрансгазу" складає 15-16 млрд. кубометрів на рік.