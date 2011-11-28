У Польщі від сильного вітру без електропостачання залишилися 380 тисяч осіб

Варшава. Сильні пориви вітру на півночі і північному сході Польщі у неділю пошкодили лінії електропередач, внаслідок чого без електроенергії залишилися близько 380 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, за даними ЗМІ, сильний вітер швидкість якого досягала 120 кілометрів на годину, повалив сотні дерев і пошкодив десятки будинків і автомобілів, травмовано п'ять осіб.

Пожежна служба сьогодні вранці майже 1,5 тисячі разів виїжджала на виклики для усунення наслідків стихії.

Синоптики прогнозують, що сьогодні швидкість вітру, яка у більшості районів складала 70-90 кілометрів на годину, спаде.