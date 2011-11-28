Гуртові ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень знизилися на 1,5% - експерти

З 21 по 28 листопада 2011 року середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 0,2-3,3% (у середньому на 1,5%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи "А-95", з 21 по 28 листопада 2011 року середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 - знизилися на 1,3%, або 140 грн./тонна, - до 10 380 грн./тонна;

на бензин А-92 - знизилися на 3,3%, або 380 грн./тонна, - до 11 010 грн./тонна;

на бензин А-95 - знизилися на 0,2%, або 20 грн./тонна, - до 11 960 грн./тонна;

на дизельне паливо - знизилися на 1,1%, або 120 грн./тонна, - до 10 410 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.