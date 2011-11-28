НКРЕ видасть ліцензію вітропарку «Очаківський» на виробництво електроенергії
Національна комісія регулювання електроенергетики вирішила видати ліцензію на виробництво електроенергії ТОВ «Вітряний парк «Очаківський» (Миколаївська область).
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на засіданні в понеділок.
Під час розгляду питання представник компанії повідомив, що в даний час на території парку змонтовано 10 вітроагрегатів одиничною потужністю 2,5 МВт виробництва німецької компанії «Фурлендер».
За його словами, вказані установки планують підключити до Об`єднаної енергосистеми України до кінця поточного року.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні поточного року ТОВ «Вітряні парки України» ввело в експлуатацію першу чергу вітряної електростанції «Вітряний парк «Очаківський»(с. Дмитрівка Миколаївської області) потужністю 25 МВт.
За даними Миколаївської облдержадміністрації, інвестиційний проект вітропарку «Очаківський» оцінюється в більш ніж 400 млн. євро. Мета проекту - забезпечення потреб регіону в додатковій енергії за рахунок використання такого нетрадиційного джерела, як енергія вітру.
Довідка. ТОВ «Вітряний парк «Очаківський» є інвестиційним проектом ТОВ «Вітряні парки України».