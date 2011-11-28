Створено Нацкомісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ “Про ліквідацію Національної комісії регулювання електроенергетики України”.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

В той же час іншим указом Президента “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики”, на виконання Законів України «Про природні монополії» та «Про електроенергетику» утворено Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Даним указом затверджено граничну чисельність працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у кількості 412 штатних одиниць. Також указом затверджено положення про цю комісію, яким передбачено, що вона здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України. НКРЕ є органом державного регулювання діяльності в енергетиці. Зокрема, передбачено, що ця комісія встановлює ціни (тарифи) на електричну енергію, тарифи на її передачу та постачання; ціни на товарний природний газ власного видобутку для суб’єктів, визначених законом; роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення; граничні рівні цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, для промислових споживачів та інших суб`єктів господарювання. Також встановлює граничні рівні цін на природний газ для суб`єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню і релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб`єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води); тарифи на транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними та розподільними трубопроводами; тарифи на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом.

Також Президент України В.ЯНУКОВИЧ підписав Указ “Про ліквідацію Державної комісії з цінних паперів». Іншим указом Президента передбачено створити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку на виконання Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Ним затверджено Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до якого передбачено граничну чисельність працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у кількості 575 штатних одиниць. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

НКЦПФР здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.