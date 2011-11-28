НКРЕ знизила «зелені» тарифи на грудень у середньому на 1,4%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) знизила відпускні тарифи на електроенергію, вироблювану з альтернативних джерел, на грудень 2011 року в середньому на 1,4%, порівняно зі встановленими для листопада.

Як повідомили УНІАН у комісії, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 28 листопада.

Зокрема, тариф на електроенергію, вироблювану на вітроустановках, у грудні знизиться з 124,54 коп. до 122,77 коп. за кВт/год., електростанціями на біопаливі – з 136,40 коп. до 134,46 коп. за кВт/год., на малих гідроелектростанціях (потужністю до 10 МВт) – з 85,39 коп. до 84,18 коп. за кВт/год, на сонячну енергію, вироблювану установками, розташованими на землі, – з 512,38 коп. до 505,09 коп. за кВт/год.

Таким чином, зелені тарифи відкотилися до жовтневого рівня. Нагадаємо, на жовтень ц.р. комісія встановлювала базовий мінімальний рівень «зелених» тарифів.

Довідка УНІАН. «Зелені» тарифи визначаються за формулою, в якій для кожного суб`єкта визначено коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії й характеристик енергогенеруючого обладнання.

Тарифи корегуються комісією залежно від курсу гривні до євро на дату затвердження роздрібних тарифів на електроенергію для енергопостачальних компаній на наступний місяць.