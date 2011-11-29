Світові ціни на нафту в понеділок підвищилися на позитиві з Європи та США

Ціни на нафту на світових ринках у понеділок, 28 листопада, підвищилися завдяки позитивним новинам щодо економічної ситуації в Європі і сильної статистики по зростанню обсягу передсвяткових продажів у США, повідомляє Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість січневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 1,44 долара - до 98,21 долара за барель.

Ціна січневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 2,60 долара - до 109,00 долара за барель.

У вівторок міністри фінансів країн єврозони можуть узгодити правила діяльності Європейського фонду фінансової стабільності (ЕФФС), у тому числі на ринках держоблігацій. Учасники ринку очікують, що на цій зустрічі влада єврозони прийме конкретні рішення щодо покращення ситуації в регіоні, передає РІА "Новини".

Також трейдери з оптимізмом сприйняли новину про зростання обсягу передріздвяних продажів в США, які стартували минулої п`ятниці. Він підвищився відразу на 16%, порівняно з аналогічним показником минулого року. Це дало підстави вважати, що темпи відновлення найбільшої світової економіки не сповільнилися.