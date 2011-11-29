На фабриці «Слов’яносербська» загинув навантажувальник вугілля

На підприємстві «Групова збагачувальна фабрика «Слов’яносербська» ДП «Луганськвугілля» стався нещасний випадок, у результаті якого загинув навантажувальник вугілля.

Про це кореспондента УНІАН повідомила начальник відділу зв`язків зі ЗМІ територіального управління Держгірпромнагляду по Луганській області Анастасія ШУРКАЄВА.

Під час розвантажувально-вантажних робот постраждалий відкрив люк металевого піввагона без використання запобіжного крюка. Сталося випадання цього люка, внаслідок чого навантажувача було привалено масою вугілля, від отриманих травм він помер на місці пригоди.

На підприємстві створена і працює комісія з розслідуванню обставин і причин того, що сталося.