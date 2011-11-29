Holtec International вирішив ліквідовувати українське представництво

Компанія Holtec International (США), що є підрядчиком з низці проектів в Україні, пов`язаних з поводженням з відпрацьованим ядерним паливом, вирішила ліквідовувати своє представництво в Україні.

Про це сказано в повідомленні представництва, опублікованому в офіційній пресі.

У Holtec Ukraine причин ліквідації представництва поки не коментують, посилаючись на відсутність в Києві його керівника Камрана АСЛАНІ.

Довідка УНІАН. Holtec International, з штаб-квартирою в Марлтоні (штат Нью-Джерсі, США), є світовим постачальником обладнання і систем для атомної, сонячної і теплової енергетики.

Holtec International бере участь у двох проектах в Україні, а саме: будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива для українських АЕС, а також будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива-2 (СВЯП-2) на майданчику Чорнобильської АЕС.