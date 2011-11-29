Eni має намір інвестувати 55 млн. дол. у розвідку сланцевого газу в Львівському басейні

Італійська нафтогазова компанія Eni SpA має намір інвестувати 55 млн. дол. У проект розвідки сланцевого газу в Львівському басейні.

Таку суму інвестицій компанія озвучила 28 листопада під час презентації проекту розвідки і видобутку сланцевого газу у Львівському басейні в Державній службі геології та надр України, повідомили УНІАН у прес-службі Держгеонадра.

У повідомленні наголошують, що метою геологорозвідувальних робіт має стати підтвердження припущення про потенціал сланців палеозойського періоду і зняття ризиків для вибору місця проведення видобутку. Програма геологорозвідувальних робіт розрахована на період 2012-2015 рр..

Фахівці зазначили, що розробка території регіону повинна включати нетрадиційний підхід до вивчення і видобутку, а також в обов`язковому порядку буде використовувати технологію гідророзриву.

Під час роботи планують продовжити процес розвідки на стадії розробки для зменшення ризиків, тому що територія є новою для вивчення і вимагає адаптації під українську сланцеву породу.

Поняття нетрадиційної розвідки свердловини буде включати проведення робіт у два етапи: буріння вертикальної свердловини і бічного горизонтального відведення стовбура, які складають один кластер. За презентованою спільно з британською компанією Cadogan Petroleum програмою передбачається буріння 4 кластерів.

Загальна сума проекту, який включає буріння розвідувальних кластерів, геологічні та геофізичні роботи, придбання та повторну обробку 2D-сейсміки, становитиме близько 55 млн. дол. За умови своєчасного виконання всіх пунктів програми, перші пошукові свердловини будуть пробурені в кінці 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Міністерство екології та природних ресурсів України та Eni підписали меморандум про взаєморозуміння.

Нагадаємо, компанія Eni SpA домовилася з британською нафтогазовою компанією Cadogan Petroleum plc, яка має активи в Україні, про покупку часток у Покровській і Загорянській ліцензійних площах у Полтавській області.

Довідка УНІАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) - італійська нафтова і газова компанія. Eni веде діяльність у 70 країнах світу. Добовий видобуток нафти і газу - 1,74 млн. барелів нафтового еквівалента. Доведені запаси - 6,84 млрд. барелів нафтового еквівалента. Компанія проводить розвідку і видобуток нафти і газу в Італії, Північній і Західній Африці, Північному морі та Мексиканській затоці, а також є оператором Кашаганського нафтового родовища на Каспії (18,52%) і сооператором газоконденсатного родовища Карачаганак (32,5%).

Компанія володіє мережею АЗС (в основному функціонують під брендом Agip), енергетичною компанією Enipower; має нафтопереробні потужності. Співвласник газопроводу Greenstream, яким здійснюються поставки лівійського природного газу до Європи.