Газпром: добування сланцевого газу в Європі пов'язане з екологічними ризиками і високою вартістю

Москва. Добування сланцевого газу в Європі пов`язане із серйозними екологічними ризиками і високою вартістю.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російського ВАТ «Газпром» за підсумками засідання ради директорів, яка врахувала результати моніторингу розвитку галузі сланцевого газу в різних регіонах світу.

На засіданні було зазначено, що промислове добування сланцевого газу ведеться нині тільки в США і Канаді. Добування сланцевого газу пов`язане із серйозними екологічними ризиками. Зокрема, існує загроза забруднення поверхні землі і підземних вод хімічними реагентами, які застосовуються в процесі видобутку. Це вже призвело до заборони на розвідку і добування сланцевого газу у Франції. У ПАР та окремих регіонах Німеччини оголошено тимчасовий мораторій на проведення бурових робіт і гідророзриву пласта до завершення незалежної оцінки впливу на навколишнє середовище. Мораторій також діє в штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі (США).

Окрему увагу на засіданні було приділено питанням добування газу в Європі. Зауважено, що крім екологічних, існують також юридичні обмеження, пов`язані з особливостями прав власності на землю і надра, використанням та утилізацією води, а також високою щільністю населення.

Крім того, наголошувалося, що нині у Європі немає необхідного устаткування для розробки сланцевых родовищ. Таким чином, собівартість добування сланцевого газу в Європі, за попередніми оцінками, буде приблизна вдвічі вищим, аніж у США.

Учасники засідання наголосили, що за останній рік не дістали поширення будь-які проривні технології, що дають змогу істотно понизити вартість видобування сланцевого газу. При цьому пожорсткішання екологічних вимог до компаній, які розробляють сланцеві поклади, може збільшити вартість виробництва сланцевого газу.

Правлінню ВАТ «Газпром» доручено продовжити моніторинг розвитку галузі сланцевого газу.