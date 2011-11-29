Мінськ. Республіка Білорусь з 1 грудня підвищує експортне мито на нафту і нафтопродукти, повідомляє прес-служба Радміну Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідне рішення передбачене постановою Ради Міністрів Білорусі від 26 листопада 2011 року № 1601.

«З 1 грудня експортне мито на нафту зросте на 3,5% - з 393 дол. до 406,6 дол. за 1 тонну. Єдина ставка експортного мита на світлі і темні нафтопродукти (окрім бензину), яке з 1 жовтня уніфіковане на рівні 66% мита на нафту, з 1 грудня становитиме 268,3 дол. за 1 тонну проти 259,3 дол. у листопаді. Таке саме мито встановлене на бензол, толуол, ксилоли. На бензини товарні і прямогінний бензин ставки вивізного митного збору, виходячи з коефіцієнта 0,9, підвищено з 353,7 дол. до 365,9 дол. за 1 тонну. Мито на пропан, бутани, етилен, пропілен, бутилен і бутадієн, інші скраплені гази становитиме 221,8 дол. замість 236,5 дол.», - роз`яснили у прес-службі білоруського уряду.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2011 року Білорусь слідом за Росією здійснює розрахунок експортного мита на нафту і нафтопродукти за формулою «60/66». Йдеться про продукцію, що вивозиться з території Білорусі за межі митної території Митного союзу. Формула розрахунку передбачає, що ставки експортного мита на світлі і темні нафтопродукти уніфікуються і розраховуються з коефіцієнтом 0,66 (66%) від ставки мита на нафту. Одночасно з 1 жовтня експортне мито на нафту було знижене шляхом скорочення відсотка від різниці між ціною моніторингу нафти і ціною відсікання з 65% до 60%. При цьому коефіцієнт розрахунку ставки мита на бензини становить 0,90 (90%).

Довідка УНІАН. Ця постанова уряду Білорусі вносить зміни до постанови Ради Міністрів від 31 грудня 2010 року № 1932 «Про встановлення ставок вивізного митного збору щодо нафти сирої і окремих категорій товарів, вироблених з нафти, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ради Міністрів Республіки Білорусь». Документ прийнято відповідно до указу Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА від 31 грудня 2010 року № 716 «Про ставки вивізного митного збору».