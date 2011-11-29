Реактор В-392 впишеться у вже існуючі конструкції 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС - експерти

Вдосконалена версія реактора В-392, з додатковими системами пасивної безпеки, впишеться у вже існуючі конструкції 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловили експерти.

Так, за словами головного інженера ПАТ Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (КІЕП) Володимира ЧЕРНАВСЬКОГО, при підготовці ТЕО будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС було виконано проектні розробки, які показали, що корпус вдосконаленого реактора В-392 можна розмістити у вже існуючій шахті. «Також можливий монтаж і розміщення парогенераторів у зведених будівельних конструкціях - з урахуванням їх незначних конструктивних відмінностей від використовуваних нині парогенераторів. Підтверджено і можливість розміщення додаткових систем безпеки з використанням існуючих будівельних конструкцій і необхідними додатковими будівельними конструкціями, які повинні добудовуватися», - зазначив експерт.

Генеральний директор ВП «Атомпроектінжиніринг» Володимир БРОННИКОВ зазначає, що виконані розрахунки дають підстави говорити про те, що існуючі конструкції 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС витримають додаткове навантаження.

«Головне питання – чи витримають вже існуючі конструкції планове навантаження. Після комплексної перевірки ми одержали висновки кваліфікованих експертів, які свідчать, що витримають. Прораховано міцність і стійкість існуючих будівельних конструкцій із збільшеними навантаженнями, які дасть нове устаткування. Враховано й екстремальні природні катаклізми. Все, що не пройде інтеграцію, що заважатиме розміщенню нової реакторної установки або що свого часу зробилося непридатним, ми знесемо», - наголосив В.БРОННИКОВ.

Докладніше читайте на сайті УНІАН-Економіка у статті «Будівництво ХАЕС - теорія ризиків і практика безпеки». Як повідомляв УНІАН, «Атомпроектінжиініринг», який є відособленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом», проводив з Державною інспекцією з ядерного регулювання (ДІЯР) консультації щодо використання існуючих конструкцій 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у ході їх добудови.

Довідка УНІАН. НАЕК «Енергоатом» оцінює вартість будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС (Нетішин, Хмельницька обл.) у 33 млрд. грн.

Таку попередню оцінку дано в проекті техніко-економічного обґрунтування будівництва блоків, розробленому ВАТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» на замовлення атомного оператора.

Комплексну державну експертизу ТЕО планується завершити до кінця 2011 року.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомбудекспорт». У конкурсі, окрім «Атомбудекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомбудекспорту», який подав проект реакторної установки В-392.