«ДТЕК Трейдинг» поставить «Західенерго» вугілля на 7,4 млрд. грн.

Енергогенеруюча компанія "Західенерго" (Львів) за підсумками торгів уклала договір з вуглезбутовою "дочкою" енергохолдингу ДТЕК "ДТЕК Трейдинг" (Донецьк) на постачання на теплові електростанції 5,6 млн. тонн енергетичного вугілля на суму 7,392 млрд. грн. (з ПДВ).

Про це сказано у повідомленні енергогенеруючої компанії про результати торгів, оприлюдненому на порталі "Державні закупівлі".

Таким чином, у рамках угоди ціна тонни вугільної продукції для "Західенерго" складе в середньому 1320 грн./тонна.

Згідно з повідомленням, сторони уклали договір 22 листопада. Термін постачання вугілля - грудень 2011 року - грудень 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні компанія "Західенерго" уклала з "ДТЕК Трейдинг" договір про постачання на свої ТЕС 1 млн. тонн вугілля на суму 1,32 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Західенерго" експлуатує три теплові електростанції - Ладижинську, Добротвірську і Бурштинську (сумарна потужність - 4700 МВт).

Статутний фонд ВАТ "Західенерго" складає 127 млн. 905 тис. 410 грн., номінал акції - 10 грн.

Державі належать 70,1% акцій ВАТ, які передані до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України". Ще 24,9% акцій компанії контролює ДТЕК.

Після завершення ФДМ процедур продажу 45,1% "Західенерго" ДТЕК, яка є єдиним претендентом на цей пакет, сконцентрує 70% енергогенеруючої компанії.