Севастопольська міськрада затвердила енергетичний план міста

Міська рада Севастополя на сесії у вівторок затвердила Комплексну регіональну програму "Енергетичний план міста Севастополь на 2011-2015 роки".

Як передає кореспондент УНІАН, метою цієї програми є стійкий розвиток енергетичного сектора міста на принципах енергоефективності, раціонального використання енергії і захисту довкілля, за умови гарантованого рівні якості енергозабезпечення.

Начальник Головного управління ЖКГ ДМА Олександр ПАНАСЮК, який представляв на сесії программу, зазначив, що програма визначає стратегію, створює умови для надійного і стійкого функціонування енергетики міста і її ефективного розвитку шляхом впровадження муніципального енергоменеджменту. Як очікується, реалізація програми в 2011-2015 роках дозволить на 25% скоротити питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів на виробництво теплової енергії, на 5% замістити частку газу в паливному балансі міста, за рахунок альтернативних видів палива і на 35-50% скоротити споживання енергії у бюджетних будівлях, скоротити викиди парникових газів на 94700 т/рік.

За словами О.ПАНАСЮКА, план розроблений в співпраці з міжнародним фондом USAID у результаті проведення енергоаудиту житлових будівель. Як додав начальник ГУ ЖКГ, у результаті енергоаудиту було обстежено 10 типових будинків, визначені їх енергетичні параметри, визначено дії, які необхідно вчинити для того, щоб понизити енергоспоживання в цих будинках. Крім того, завдяки енергоаудиту вивчений потенціал альтернативних і поновлюваних джерел енергії.

Учасниками реалізації програми є міська державна адміністрація, підприємства енергетичного сектора, енергосервісні компанії, організації і установи усіх форм власності, банки, міжнародні фінансові організації та інвестори.

Як додав О.ПАНАСЮК, однією з основних умов отримання державних коштів на проведення заходів з енергоефективності є наявність в місті чіткого енергоплану. "Цей документ відкриває нам дорогу і на міжнародні фінансові ресурси, і державні ресурси, і показує нам напрями усередині міста, якими ми повинні рухатися для того, щоб знижувати собівартість послуг шляхом підвищення енергоефективності як підприємств-тепловиробників, які поставляють воду, так і наших будівель", - сказав начальник ГУ ЖКГ.