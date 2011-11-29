Кредит для будівництва АЕС буде вигідним - Мінфін Білорусі

Мінськ. Республіка Білорусь отримає російський кредит для будівництва атомної електростанції на вигідних умовах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів Білорусі.

"Росія видасть Білорусі на будівництво атомної станції державний експортний кредит у розмірі до 10 млрд. дол. За рахунок кредиту фінансуватиметься 90% вартостей контракту на будівництво АЕС, а 10% - це авансові платежі, які повинна забезпечити білоруська сторона", - пояснили в Мінфіні Білорусі.

Згідно з умовами, кредит використовуватиметься у 2011-2020 роках.

"Погашення починається через шість місяців після введення в експлуатацію атомної електростанції, але не пізніше 1 квітня 2021 року і здійснюватиметься 30 рівними частками кожні шість місяців. Таким чином, термін кредиту - 25 років, період погашення основного боргу - 15 років. При цьому процентні платежі визначені, виходячи з вартості залучення Росією коштів на зовнішніх фінансових ринках", - сказано у повідомленні прес-служби відомства.

У Мінфіні також зазначили, що кредит, який Росія виділяє на будівництво білоруської АЕС, є не фінансовим, коли на рахунок надходять реальні гроші, а експортним, або товарним.

"Схема така: виконуються роботи, поставляється устаткування, дирекція будівництва атомної електростанції підписує відповідні документи, які надає в російський "Зовнішекономбанк", він їх перевіряє, оскільки у розрахунках за поставлені товари, виконані роботи і зроблені послуги використовується акредитивна форма розрахунків, а потім Мінфін Росії проплачуває необхідні кошти безпосередньо ЗАТ "Атомбудекспорт", - пояснили в Мінфіні Білорусі.

Зараз Міністерство фінансів чекає інформацію від Міністерства закордонних справ і Міністерства юстиції Білорусі щодо способу затвердження кредитної угоди.

"Міністерство вчинить усі необхідні дії, щоб у максимально короткий термін завершити процес затвердження кредитної угоди", - сказано у повідомленні Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада у рамках засідання Вищої держради в Москві держави Білорусь і Росія підписали угоду про виділення Білорусі російського кредиту на будівництво АЕС.

Довідка УНІАН. Атомна електростанція у Білорусі споруджуватиметься на Островецькому майданчику в Гродненській області за російським проектом АЕС-2006, розробленому ВАТ "Санкт-петербурзький науково-дослідний і проектно-конструкторский інститут "Атоменергопроект" (входить в російську держкорпорацію "Росатом").Очікується, що перший енергоблок АЕС буде запущений у 2017 році, другий - у 2018-му. Ці два енергоблоки будуть великої одиничної потужності - по 1200 МВт, а уся білоруська енергосистема сьогодні складає близько 8 тис. МВт.