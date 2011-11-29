У Херсонській області планують скоротити споживання природного газу на 30% до кінця 2015 року.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це йдеться в концепції Програми підвищення енергоефективності на 2012-2015 роки, текст якої міститься в Розпорядженні голови Херсонської облдержадміністрації М. Костяка № 719 від 23 листопада 2011 р.

Текст розпорядження розміщено на офіційному сайті Херсонської отблгосадміністраціі.

У документі вказується, що мета зазначеної Програми - скоротити споживання природного газу в регіоні до 2016 року на 30% (на 165 млн. куб. м) - до 385 млн. куб. м.

Досягти поставленої задачі планується за рахунок використання альтернативних джерел енергії (вітроенергетика, сонячна енергія, біоенергоенергетіка), місцевих видів палива (солома, відходи деревини, лушпиння соняшника тощо), термореновації будівель, впровадження енергетичної паспортизації житлових і громадських будівель і т.п.

Зокрема, концепція передбачає заміну вугілля, споживаного у бюджетній та соціальній сферах області, альтернативними джерелами енергії до2016 року - на 25-30%, до 2020 року - на 95%.

Крім того, планується оптимізувати системи теплопостачання населених пунктів, провести модернізацію комунальної теплоенергетики шляхом закриття нерентабельних об`єктів або будівництва нових котелень з використанням новітніх ресурсозберігаючих технологій. Це дасть можливість підвищити на 10-12% енергетичну ефективність галузі та знизити показники використання паливно-енергетичних ресурсів

Також у рамках програми буде проведена теплова санація (утеплення) житлових будинків, об`єктів соцсфери, будівель бюджетних установ, впровадження когенераційних технологій на теплопостачальних підприємствах регіону з розглядом можливості їх переведення на альтернативні джерела палива.

За даними ОДА, на комунальних підприємствах ПЕК області технічний стан 34% обладнання є критичним, тому що експлуатується воно понад 20 років. Велика частина котелень малоефективні, їх ККД не перевищує 72%.

Крім того, 73,2% теплових мереж та 14% теплопунктів області є аварійними, у результаті чого щорічні втрати теплової енергії значно перевищують нормативні на 10% (при виробництві тепла в котельних - на 22%, при транспортуванні - до 25% і у споживачів - до 30%).

Також, за розрахунками ОДА, в регіоні щорічно споживається в середньому до 550 млн. куб. м природного газу та 55 тис. т вугілля.

У документі дається доручення Управлінню житлово-комунального господарства ОДА спільно з Південною філією ВАТ «УкрНДІінжпроект» і ТОВ «Проектний інститут нетрадиційних енерготехнологій та інжинірингу» до 15 березня 2012 року розробити в установленому порядку проект даної Програми для схвалення на плановому засіданні колегії обласної державної адміністрації та подальшого винесення на розгляд обласної ради.