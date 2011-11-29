Москва. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН обговорив із «українськими колегами» питання енергетичної співпраці.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сам повідомив на засіданні президії уряду РФ.

«Я з українськими колегами зараз обговорював питання нашої енергетичної співпраці», - сказав В.ПУТІН.

Він запросив до себе міністра енергетики Росії Сергія ШМАТКА для обговорення цього питання.

Звертаючись до С.ШМАТКА, прем`єр сказав: «Зайдіть після президії до мене, доповісте останні наші контакти і той рівень, на якому ми зараз перебуваємо з відомих вам проблем».

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада ц.р. джерело в уряді України повідомило журналістам, що Україна і Росія домовилися про нову ціну на газ, і підписання відповідних документів про фіксацію цієї ціни очікується найближчими днями. «Є домовленість про нову ціну. Найближчими днями очікується підписання відповідних документів», - сказало джерело. При цьому співбесідник відзначив, що до підписання планується вирішити ряд технічних питань в контексті проведення переговорів.

17 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив, що напружені та складні переговори з російським «Газпромом» про узгодження ціни на постачання газу до України тривають, проте говорити про результати поки зарано.

9 листопада в Києві у рамках переговорів з Україною з питань співпраці в газовій сфері відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і Президента України В.ЯНУКОВИЧА.

За результатами зустрічі «Газпромом» було відзначено, що переговорний процес ведеться інтенсивно і до цього моменту розглянуто великий перелік складних питань.

10 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна і Росія перейшли до технічного оформлення газових домовленостей.

Нагадаємо, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м.

Зараз Україна намагається знизити ціну на газ.