Світові ціни на нафту у вівторок підвищилися

Ціни на нафту на світових ринках у вівторок підвищилися на тлі статистики з довіри споживачів до економіки США та повідомлень про напад на дипмісію Великобританії в Тегерані, передає РІА Новини.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість січневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil зросла на 1,58 долара - до 99,79 долара за барель.

Ціна січневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 1,82 долара - до 110,82 долара за барель.

Напередодні дослідницька компанія Conference Board опублікувала дані по індексу довіри споживачів до економіки США, який у листопаді поточного року різко зріс - до 56 пунктів з переглянутого у бік підвищення показника за жовтень в 40,9 пункту. Таким чином, показник виявився набагато кращим за прогнози - аналітики прогнозували, що показник зросте лише до 44 пунктів з початкового показника вересня в 39,8 пункту.

За словами аналітиків, саме дані щодо індексу довіри споживачів надають підтримку цінам на нафту.