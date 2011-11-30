У Києві починають роботи з термосанації будівель

Комунальному підприємству "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва" доручено розробити проектно-кошторисну документацію для термосанації будівель бюджетної сфери.

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на відповідне розпорядження, у перелік об'єктів, які підлягають утепленню, увійшли 7 дитсадів, 7 загальноосвітніх навчальних закладів і Київська міська клінічна лікарня №4.

Фінансування робіт з розробки проектно-кошторисної документації відбуватиметься відповідно до показників Програми соціально-економічного розвитку Києва на 2011 рік.

Як зазначають у повідомленні, термосанація будинків є ефективним методом економії коштів. Утеплення дверей, вікон, дахів і підвалів дає можливість заощадити на опалюванні близько 15-20%.

За дорученням голови КМДА Олександра ПОПОВА Головне управління енергетики, енергоефективності і енергозбереження розробило програму, яка підвищить ефективність використання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві, паливно-енергетичному комплексі і в промисловості міста в цілому.

Цією програмою передбачено: утеплення фасадів житлових будинків, оновлення дахів, установка будинкових лічильників, теплоізоляція дахів, модернізація системи освітлення в навчальних закладах і тому подібне, що дасть можливість майже на половину заощадити бюджетні кошти, які виділяють на утримання бюджетних установ, і в цілому модернізувати енергетичний комплекс міста.