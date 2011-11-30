«Белтрансгаз» і «Газпром» домовилися про оплату поставок газу

Мінськ. ВАТ «Белтрансгаз» і ВАТ «Газпром» врегулювали питання оплати газу, що поставляється в другому півріччі 2011 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила прес-служба «Белтрансгазу».

«Позавчора в розвиток досягнутих 25 листопада домовленостей ВАТ «Белтрансгаз» і ВАТ «Газпром» підписали доповнення до контракту про обсяги й умови поставок газу до Білорусі та транзиту газу через її територію в 2007-2011 роках», - йдеться в повідомленні «Белтрансгазу».

Також зазначається, що «Белтрансгаз» проводить часткову оплату природного газу, що поставляється «Газпромом» у другому півріччі 2011 року, по 244,8 дол. за 1 тис. куб. м, а не за цінами третього й четвертого кварталів, розрахованими відповідно до контракту (відповідно 279,16 дол. і 305,72 дол.).

«Оплата решти суми платежу за поставлений у другому півріччі 2011 року російський газ проводитиметься «Белтрансгазом» щомісячними платежами протягом 2012 року», - підкреслили в прес-службі.

«До 31 грудня 2011 року включно умови поставок російського газу до Білорусі й транспортувань газу по її території визначаються контрактом на поставки і транзит газу в 2007-2011 роках між ВАТ «Белтрансгаз» і ВАТ «Газпром», - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, ціна газу для Білорусі визначається за формулою (що відповідає формулі ціни при поставках російського газу до Європи). У 2008-2010 роках до ціни застосовувалися знижувальні коефіцієнти (0,67, 0,7 і 0,9 відповідно).

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2011 року уряди Білорусі та Росії підписали угоду про порядок формування цін (тарифів) при поставках природного газу до Білорусі та його транспортуванні газопроводами, розташованими на території республіки, угоду про умови купівлі-продажу акцій та подальшої діяльності ВАТ «Белтрансгаз». Із урахуванням уже придбаних «Газпромом» у 2007-2010 роках 50% акцій «Белтрансгазу» «Газпром» стає власником 100% акцій «Белтрансгазу».