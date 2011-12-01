Переговори з Росією щодо співпраці в енергетичній сфері на завершальній стадії – Міненерго

Переговори між Україною і Росією щодо співпраці в енергетичній сфері перебувають на завершальній стадії.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Міненерговугілля України.

За інформацією відомства, вчора у Москві відбулися переговори міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА і голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена БАКУЛІНА із головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

«На переговорах розглядалися питання співпраці України і Росії в енергетичній сфері в рамках домовленостей президентів двох країн. Переговори пройшли у конструктивній обстановці. Сторони зазначили, що наразі переговорний процес перебуває на завершальній стадії», – йдеться у повідомленні.