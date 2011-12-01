Світові ціни на нафту в середу змінилися різноспрямовано

Ціни на нафту на світових ринках у середу, 30 листопада, змінилися різноспрямовано на фоні повідомлень про рішення світових фінрегуляторів виконати скоординовані дії на валютному ринку, повідомляє Bloomberg.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість січневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil зросла на 0,57 долара - до 100,36 долара за барель.

Ціна січневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів впала на 0,30 долара - до 110,52 долара за барель.

У середу ФРС США, Європейський Центробанк, Банк Японії, Банк Англії, Банк Швейцарії, Банк Канади повідомили, що домовилися про скоординовані дії з надання ліквідності світовій фінансовій системі з метою послабити напруженість на ринках, передає РІА Новини.