РФ надасть Україні знижку на газ лише після передачі її ГТС «Газпрому» – російський експерт

Москва. Росія може надати Україні знижку на газ лише після передачі «Газпрому» контролю над її газотранспортною системою.

Таку думку УНІАН висловив директор Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин СИМОНОВ, коментуючи вчорашні переговори глави «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА з міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ.

«Єдиний варіант, який влаштував би Росію в цьому питанні, - застосування «білоруського сценарію». Білорусь в четвертому кварталі платить 307 дол. за тис. куб., у наступному ж почне платити 165. Знижка в 150 дол. досить серйозна, і вона влаштувала б Україну», - сказав К.СИМОНОВ.

За його словами, Україна вимагає знижку, тому що у неї складнощі з оплатою за діючим контрактом. «Це абсурд. Ви ж не приходите в магазин, щоб попросити продати апельсини безплатно, якщо у вас з собою немає грошей», - сказав він.

Він зазначив, що для зниження ціни Україна повинна передати «Газпрому» контроль над газопроводом на її території. «Білорусь спочатку передала 50% акцій своєї ГТС, питання про другу половину вирішили пізніше», - нагадав К.СИМОНОВ.

Експерт відзначив, що білоруська компанія, що забезпечує транзит і газопостачання країни, - «Білтрансгаз», перейшовши під контроль «Газпрому», змінила назву на «Газпромтрансгаз».

«Це підкреслює її дочірній статус. При цьому Білорусь як держава не зникла. Річ у тому, що в Україні часто говорять про те, що її доля знаходиться в газовій трубі, і якщо її втратити, загубиться і сама країна. Цей міф роздувається рядом українських політиків», - зазначив К.СИМОНОВ.

Він вважає, що саме через це сторони можуть не домовиться, і переговори продовжаться наступного року.

Водночас, К.СИМОНОВ зазначив, що проблема в тому, що газ з кожним кварталом дорожчає, і в наступному кварталі, за прогнозами, ціна газу для України буде близько 450-460 дол. за тис. куб. м.

«Такої ціни Україна не витримає. На відміну від Білорусі, в українців з росіянами контракти до 2019 року. Можна ще 7 років почекати до його завершення. У «Газпрому» немає дедлайнів на цих переговорах», - відзначив К.СИМОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, глава «Газпрому» О.МІЛЛЕР заявив, що чекає оформлення домовленостей з Україною в газовій сфері до кінця року.

Як відзначив сьогодні О.МІЛЛЕР, «на переговорах досягнуто істотний прогрес. Думаю, можна чекати, що ми оформимо домовленості про розвиток співпраці в газовій сфері до кінця року».

30 листопада прес-служба Міненерговугілля України повідомила, що переговори між Україною і Росією про співпрацю в енергетичній сфері перебувають на завершальній стадії.