Європарламент хоче посилити співпрацю з Україною у ПЕК та допомогти у переговорах з Москвою

Брюсель. Європарламент хоче посилити співпрацю з Україною в енергетичній галузі і виступає за надання Києву допомоги в переговорах з Москвою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюселі, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді щодо рекомендацій Європарламенту, Раді ЄС, Єврокомісії і Європейській службі зовнішніх дій про переговори з угоди про асоціацію з Україною.

За проект доповіді Річарда Антони ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів і реформістів, Польща) проголосували більшість депутатів.

"Посилити, як частину угоди, співпрацю між Україною і ЄС в галузі енергетики; прагнути до укладення подальших угод між ЄС і Україною, націлених на забезпечення безпеки постачань енергоносіїв, включаючи надійну і диверсифіковану транзитну систему для нафти і газу, а також механізм загальної відповіді на події, пов`язані з проблемами або збоями в постачаннях нафти або газу з Російської Федерації", - йдеться у документі.

Європарламент висловився за надання необхідної технічної допомоги Україні в енергетичному секторі з метою поліпшення роботи електромереж і енергоефективності підприємств України.

При цьому депутати рекомендували надати допомогу української влади в переговорах про умови постачань газу з Росії з метою забезпечення відповідності газової торгівлі України з Росією торговим стандартам і цінам ЄС.

У документі беруть до відома, що хоча лібералізація ринку послуг і інвестицій на енергетичному ринку дасть переваги ЄС, водночас зобов`язання щодо окремих енергетичних послуг можуть нести певний ризик, "оскільки сильні енергетичні гравці, які контролюють українські компанії, можуть використовувати торгову угоду для домінування в транспортних мережах в ЄС".

Депутати також закликали розробити двосторонні механізми раннього попередження і попередження збоїв у постачаннях енергетичних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, про зону вільної торгівлі, яка повинна стати частиною угоди про асоціацію, з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання про надання Україні європейської перспективи, на чому наполягає Київ.

Водночас у зв`язку з останніми подіями в Україні, у тому числі виголошенням вироку колишньому прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО, переслідуванням ряду інших міністрів її уряду, проблемами з дотриманням прав людини і принципів демократії, лідери ЄС і Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на підписання угоди.