Роздрібні ціни на скраплений газ в Україні за тиждень знизилися в середньому на 9 коп.

Вартість скрапленого газу на АГЗП за тиждень з 24 листопада по 1 грудня у найбільших мережах Україні знизилася в середньому на 9 коп. - До 6,36 грн / л.

Про це УНІАН повідомили в «Консалтинговій групі А-95».

Зокрема, ціни на газ в мережах ОККО і WOG упали переважно на 10 коп. - до 6,35-6,50 грн/л. На 10-15 коп. подешевшав також LPG в мережах АГЗП «Привата» - в основному в західних областях - до 6,20-6,30 грн/л.

У свою чергу, на АГЗП «ЛУКОЙЛ» вартість газу знизилася на 15-20 коп. - до 6,30-6,35 грн/л.

У регіональному розрізі найбільше падіння цін на газ зафіксовано у Вінницькій (на 22 коп., до 6,47 грн./л), Житомирській (на 21 коп., до 5,95 грн./л) та Черкаській (на 8 коп. , до 6,16 грн./л) областях.

За словами трейдерів, вартість скрапленого газу на АГЗП продовжить зниження й у першій декаді грудня.

«Падіння споживання і профіцит ресурсу на ринку повною мірою сприятимуть подальшому зниженню цін на газ як в опті, так і в роздріб», - зазначив представник однієї з мереж АГЗП, додавши, що найближчим часом оптові ціни на СПБТ опустяться до 8900 - 9 100 грн/тонна.

Як повідомлялося, на початку липня роздрібні ціни на скраплений газ різко підвищилися внаслідок дефіциту газу на внутрішньому ринку. Учасники ринку серед основних причин нестачі виділяли труднощі з розмитненням газу, а також зростання експортних поставок скрапленого газу з Лисичанського НПЗ.