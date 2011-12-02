Світові ціни на нафту знизилися на тлі очікувань даних з безробіття в США

Ціна на нафту на світових ринках у четвер, 1 грудня, впала на тлі очікувань даних з безробіття в США, які місцеве міністерство праці поширить у п`ятницю, повідомляє Associated Press.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість січневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,16 долара - до 100,20 долара за барель.

Ціна січневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів упала на 1,27 долара - до 108,71 долара за барель.

Напередодні "чорне золото" в ході торгів дорожчало до двотижневих максимумів на тлі вирішення найбільших фінрегулятор надати ринкам дешеву доларову ліквідність, яке викликало різке ослаблення долара і зростання інтересу до сировинних активів. У четвер фінансові ринки в цілому незначно коректуються, і сировина дешевшає услід за зниженням фондових індексів, передає РИА Новости.

Пізніше у п`ятницю бюро статистики міністерства праці США опублікує дані з безробіття в країні за листопад поточного року. Згідно з прогнозами експертів, рівень безробіття у звітному місяці зберігся на позначці 9%. При цьому кількість робочих місць у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 120 тисяч після зростання на 80 тисяч місяцем раніше.