Кравчук: газовий консорціум з РФ прийнятний, якщо частка акцій України складе 51%

Екс-президент України Леонід КРАВЧУК вважає прийнятним створення газового консорціуму з Російською Федерацією, в якому частка акцій України складатиме 51%.

Про цей Л.КРАВЧУК сказав в ефірі програми "Вечір з Миколою Княжицьким" на ТВі, повідомили УНІАН в прес-службі телеканалу.

"Я не думаю, що підуть на те, щоб продати "трубу". Це був би вибух такого масштабу! Якщо ж зробити консорціум: віддати 49%, а залишити 51% собі - це нормально", - зазначив він.

"Якщо у нас немає газу, а вони "Північний", "Південний", інші потоки будуть (відкривати - УНІАН), то я ставлю собі питання: на який біс нам тоді ця труба газова"?, - запитав Л.КРАВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Росія погодилася на створення з Україною трибічного консорціуму з управління українською газотранспортною системою за участю Європейського Союзу.

25 листопада віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявив, що створення трибічного консорціуму на основі НАК "Нафтогаз України", в якому свої частини акцій матимуть Європейський Союз і Росія, сприятиме зниженню ціни на природний газ, який поставляється в Україну.

"Я вважаю, що потрібно пропонувати консорціум, істотну частку в "Нафтогазі". Ідеальний варіант: 25% - Європі, 25% - Росії і 50% залишити собі. Якщо Росія не погодиться, потрібно торгуватися. Навіть якщо відсоток буде нижчий, потрібно залишати за собою якусь "золоту акцію", щоб мати можливість впливати на ухвалення рішень", - сказав С. ТІГІПКО.