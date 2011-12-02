Fitch: прогноз щодо нафтогазового сектора Європи, Близького Сходу та Африки – стабільний

Рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що кредитоспроможність найбільших нафтових компаній Європи залишиться стабільною в 2012 р., незважаючи на ризик можливого уповільнення росту виручки у поєднанні з як і раніше масштабними інвестиційними програмами об'ємом близько 90 млрд. дол. на 2012 р.

Про це сказано у звіті Fitch Ratings "Прогноз щодо нафтогазового сектора Європи, Близького Сходу і Африки на 2012 рік", повідомили УНІАН в рейтинговому агентстві.

У повідомленні сказано, що ріст виручки в секторі у 2012 році можливо сповільниться до рівнів, виражених однозначними числами, порівняно з більш ніж 20% в 2011 р. Fitch вважає, що емісії боргових зобов'язань у європейських нафтогазових компаній в 2012 р., швидше за все, проводитимуться в першу чергу для потенційних придбань активів у сфері розвідки і видобутку та у меншій мірі для рефінансування, ніж у 2011 р.

Fitch прогнозує, що для російського нафтогазового сектора 2012 р. стане ще одним роком добрих фінансових результатів. Цей прогноз підтримується сильним операційним профілем компаній і очікуваним генеруванням позитивного вільного грошового потоку, незважаючи на великі капвкладення, а також низькими коефіцієнтами левереджу, порівняно з схожими компаніями у світі.

Fitch очікує, що для європейського нафтопереробного сектора 2012 рік буде ще одним непростим роком. Низькі коефіцієнти завантаження потужностей і невисока маржа повинні зберегтися в 2012 р. на тлі слабкого економічного зростання і зростаючої ефективності використання палива, що матиме негативну дію на грошовий потік в секторі.

Позитивні рейтингові зміни в 2012 р. маловірогідні, проте таку можливість не можна виключати. Fitch, швидше за все, проводитиме рейтингові дії за результатами аналізу позицій конкретних компаній, а не сектора в цілому. Позитивними рейтинговими чинниками будуть успішний розвиток проектів або підвищення частки ринку, а також значні конкурентні переваги в плані витрат. Негативними чинниками стали б перевитрата коштів, затримки з реалізацією проектів, зниження видобутку або зменшення коефіцієнтів заміщення запасів.

Fitch чекає помірного поліпшення фінансових позицій нафтогазових компаній Європи, Близького Сходу і Африки в 2012 р. у міру зменшення їх залежності від боргового фінансування в ситуації вищих цін на сировинні товари. Ризики зберігаються в таких галузях як придбання, що фінансуються за рахунок запозичень, перегляд капіталовкладень з перевищенням рівнів, закладених до бюджету, або уповільнення генерування внутрішніх грошових потоків.