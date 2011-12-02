Виробництво електроенергії в Україні за 11 місяців виросло на 3,9%

Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, у січні-листопаді 2011 року збільшилося на 3,9% або на 6,62 млрд. кВт/год, у порівнянні з січнем-груднем 2010 року - до 175,509 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, за 11 місяців теплові електростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі збільшили вироблення електроенергії на 10,7% або на 6,456 млрд. кВт/год - до 68,547 млрд. кВт/год, атомні електростанції (АЕС) - на 1,1% або 849 млн. кВт/год - до 81,510 млрд. кВт/год, ТЕЦ - на 10,9% або 943,8 млн. кВт/год - до 9,635 млрд. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС в січні-листопаді скоротили вироблення електроенергії на 15,7% - до 10,121 млрд. кВт/год порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Також повідомляють, що в листопаді вироблення електроенергії в ОЕС України виросло порівняно з листопадом 2010 року на 9,6% - 1,564 млрд. кВт/год, - до 17,889 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує у 2011 році збільшити виробництво електроенергії на 3,7% або 6,9 млрд. кВт/год порівняно з 2010 роком - до 194,839 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України, за оперативними даними, у 2010 році збільшилося на 8,7% або на 15,010 млрд. кВт/год порівняно з 2009 роком - до 187,910 млрд. кВт/год.