Експерти: «Південний потік» більш небезпечний для інтересів України, ніж «Північний»

Експерти вважають, що транзит російського газу по газопроводу "Південний потік" заподіє Україні більше збитків, ніж по "Північному потоку".

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, такі думки експерти висловили у рамках дослідницької програми Інституту "Північний потік" у контексті європейського енергетичного ринку".

Зокрема, директор Центру ім. Бертольда Бейца при Німецькому товаристві з зовнішньої політики (DGAP) Олександр РАР вважає: "З точки зору України, зараз важливо домовитися з Росією так, щоб вона не побудувала South Stream ("Південний потік") або побудувала б його спільно з Україною. Тому що, якщо з'явиться ще і South Stream тоді Україна втрачає ще якусь значну частину транзитних об'ємів російського газу зі сходу на захід".

Експерт переконаний, що "Північний потік" не особливо зашкодить Україні як газотранспортній державі, чого не можна сказати про "Південний потік", у разі його реалізації.

"На сьогодні, думаю, усі можуть нормально жити з "північною трубою", тому що вона, в принципі, забезпечує енергетичну безпеку Європи і не особливо кривдить Україну", - резюмував О.РАР.

Президент Київського міжнародного енергетичного клубу "Q-club" Олександр ТОДІЙЧУК згоден з думкою колеги, що "Північний потік" є козирем Росії, і також вважає, що реалізація проекту "Південний потік" буде для України куди небезпечнішою. За словами О.ТОДІЙЧУКА, Україна у разі завантаження "Північного потоку" теоретично може втратити близько 10-15% транзитних об'ємів газу, що стане аргументом "на користь" Росії, мовляв, "якщо ми не знаходимо спільної мови, ми вас обійдемо і на півдні".

"Південний потік" - небезпечніший для України. Я думаю, психологічно росіяни розраховують, що реалізація "Північного потоку" спрацює у їх переговорах з українською стороною з тим, щоб подавити українського партнера", - вважає експерт.

При цьому О.ТОДІЙЧУК констатував, що в питанні енергетичної безпеки "Північний потік" досить неоднозначний і економічно невиправданий порівняно з колишніми маршрутами транзиту. За його словами, з одного боку, ринок Євросоюзу переважно застрахований від технічних і політичних нестандартних ситуацій, коли призупиняються постачання газу, але з іншого - нестиме додаткові витрати, тому що за будь-якого варіанту ціна постачання газу по північному маршруту буде вища, ніж по діючих маршрутах. У той же час Росія отримує можливість жорсткіше прив'язувати до себе частину ринку, який зможе отримувати газ тільки по цьому маршруту.

Експерт зазначив, що спочатку "Північний потік" був задуманий як маршрут постачання нових об'ємів видобутого газу на півночі Росії на європейський ринок, який швидко зростає. Проте, до моменту запуску першої черги цього газопроводу не були створені нові потужності з видобутку газу в Росії, не залучали нові інвестиції, тому відбувається перерозподіл об'ємів з нині чинних маршрутів, додав О.ТОДІЙЧУК.

Довідка УНІАН. Газопровід "Північний потік" на морській ділянці Виборг - Грайфсвальд протяжністю 1128 км матиме дві паралельні гілки, розраховані на постачання 55 млрд. куб. м газу на рік. По "Північному потоку" російський природний газ доставлятимуть безпосередньо німецьким і європейським споживачам.

8 листопада в експлуатацію введена перша нитка газопроводу.

Здача в експлуатацію другої гілки, яка подвоїть пропускну спроможність "Північного потоку", планується у кінці 2012 р.

Крім того, у цілях диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ "Газпром" планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - проект "Південний потік".