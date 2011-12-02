ДТЕК у 2012 році поставить «Дніпроенерго» 8,8 млн. тонн

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Дніпроенерго» (Запоріжжя) домовилася з компанією енергохолдингу ДПЕК «ДТЕК Трейдинг» про поставку 8,8 млн. тонн енергетичного вугілля на 11,616 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, пропозиція трейдера акцептована 30 листопада. Договір сторони планують підписати протягом календарного місяця.

Середня ціна поставки тонни вугільної продукції в рамках зазначеного акцепту складе 1320 грн. (з ПДВ). Характерно, що така ж ціна поставок передбачена аналогічними домовленостями з іншою енергогенеруючою компанією ВАТ «Західенерго», у якій ДТЕК володіє 24,9% статутного капіталу.

Нагадаємо, "ДТЕК Трейдинг" є основним постачальником вугільної продукції "Дніпроенерго" з березня 2010 року. Енергохолдинг ДТЕК через кіпрську DTEK Holdings Limited контролює 41,4374% акцій «Дніпроенерго».

Кабінет Міністрів України вирішив виставити на продаж 25% держпакет акцій «Дніпроенерго». Початкова вартість пакета, закріплена рішенням уряду, складе 1,174 млрд. грн. Конкурс з продажу відбудеться 11 січня 2012 року.

Довідка УНІАН. До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВ.