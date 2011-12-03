На Луганщині внаслідок отруєння метаном у непрацюючій шахті загинуло двоє осіб
10:17, 03 грудня 2011Енергетика
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У п’ятницю о 13.10 поблизу с. Матвіївка (місто Свердловськ Луганської області) у законсервованому вентиляційному стволі реструктуризованої шахти на горизонті 150 м під час несанкціонованого демонтажу металевих конструкцій від отруєння метаном загинуло дві особи.
Як повідомляє прес-служба МНС, о 15.15 підрозділом Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговуглепрому тіла піднято на поверхню.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Луганській області.
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