"Газпром" планує в 2011 році видобути 520 млрд. кубів газу - Міллер

Глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР підтверджує, що газова монополія планує в 2011 році видобути близько 520 мільярдів кубометрів газу проти 508 мільярдів кубометрів минулого року, повідомляють РІА Новини. На зустрічі з прем`єром РФ Володимиром ПУТІНИМ О.МІЛЛЕР уточнив, що "обсяг продажів на ринку далекого зарубіжжя перевищить 151 мільярдів кубометрів". "І це майже на 11% більше, ніж торік. Постачання газу на ринку країн СНД - 48 мільярдів кубів. І весь інший об`єм - це споживання всередині країни", - сказав глава "Газпрому".

Міллер додав, що останнім часом спостерігається "стійка тенденція зростання цін на газ в наших традиційних країнах-покупцях у Європі". "При цьому на сьогоднішній день це не робить негативної динаміки на обсяги продажів. Ціна на сьогоднішній день, середня гуртова ціна в Росії, в п`ять разів нижче, ніж ціна за нашими довгостроковими контрактами поставки газу на кордон європейським країнам, європейським споживачам", - зазначив він.

Говорячи про газотранспортні проекти, О.МІЛЛЕР нагадав, що в 2012 році планують ввести в дію газопровід Бованенково-Ухта. "Це буде найсучасніший газопровід у світі. Це газопровід, який буде забезпечувати поставку газу з родовища Бованенково на Ямалі (воно буде введено в середині 2012 року), поставку газу в єдину систему газопостачання", - сказав він.

Глава "Газпрому" додав, що велика увага також приділяється програмі газифікації. "У 2011 році на програму газифікації спрямовано понад 25 мільярдів рублів. За шість років - з 2005 року - майже на 10% зріс рівень газифікації в країні. У першу чергу, треба відзначити зростання газифікації на селі. Якщо в середньому по країні зараз рівень газифікації вище 63%, і він зріс десь відсотків на 9, то на селі рівень газифікації зріс майже на 11% і досяг 47% в середньому по Росії", - повідомив він.

"Газпром" закачав в підземні сховища 63,5 мільярда кубічних метрів газу, провів всі необхідні планово-попереджувальні ремонти на об`єктах видобування та на об`єктах транспорту і готовий забезпечити споживачам Російської Федерації - населенню, компобуту, промисловості, електроенергетиці поставку газу в необхідному обсязі для проходження осінньо-зимового максимуму", - додав О.МІЛЛЕР.